Scamoscia in Festa | A San Mango di Sessa Cilento torna la magia del pane che racconta la storia
Il 4 gennaio 2026, a San Mango di Sessa Cilento, si svolge
Una domenica all’insegna dei profumi antichi, del sapere contadino e della condivisione: il 4 gennaio 2026, a partire dalle 16:30, presso la storica Casa Canonica di San Mango, prenderà vita una giornata straordinaria dedicata alla “Scamoscia del Monte della Stella” L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: “Le Notti del Solengo”: Il Cibo e la cultura cilentana in festa a Sessa Cilento
Leggi anche: A Ravenna torna la magia del Natale, festa per l’accensione in piazza del grande albero
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Le polacchine scamosciate Pratesi sono un prodotto unico. Colori ricercati, materia morbida, comfort immediato. Calde, comode, versatili: perfette con un look casual, impeccabili anche in contesti più eleganti. Non stonano mai. Si adattano, valorizzano, compl - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.