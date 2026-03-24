A San Leucio si svolge una cerimonia per celebrare i 250 anni dalla fondazione del complesso conosciuto come ‘Utopia Reale’. L’evento si svolge al Belvedere e coinvolge diverse persone, con momenti dedicati alla memoria storica e alla riflessione sul futuro. La giornata dura circa tre minuti e rappresenta un momento di ricordo e di confronto sulla storia locale.

Tempo di lettura: 3 minuti A due secoli e mezzo dalla sua fondazione, San Leucio si prepara a vivere una giornata dal forte valore simbolico, capace di unire la memoria storica a una riflessione sul futuro. Nel Complesso Monumentale del Belvedere la ricorrenza dei 250 anni della Real Colonia si trasformerà domani 25 marzo alle ore 10,30 in un momento di respiro internazionale, in cui un’esperienza sociale d’avanguardia tornerà a interrogare il presente con sorprendente attualità. La celebrazione, organizzata dalla Fondazione Orizzonti, restituirà centralità a un modello nato nel 1776 per volontà di Ferdinando IV di Borbone, che seppe coniugare sviluppo produttivo e diritti, anticipando temi oggi cruciali come la parità di genere, l’istruzione obbligatoria e la tutela della salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Leucio, 250 anni di ‘Utopia Reale’: celebrazione al Belvedere

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