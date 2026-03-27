Nel territorio di San Casciano Val di Pesa, i Carabinieri forestali hanno individuato tre casi di smaltimento illecito di rifiuti e combustione abusiva. Gli interventi sono avvenuti nel corso di recenti controlli, portando alla denuncia di tre persone coinvolte nelle attività non autorizzate. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Il primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i militari appuravano essere adibita a deposito incontrollato di rifiuti. All’interno un uomo stava bruciando materiali eterogenei, tra cui rottami ferrosi, cavi elettrici con guaina, materiali plastici di varia natura, tubi corrugati in PVC, e imballaggi in multimateriali (carta e polimeri plastici) i quali per loro destinazione d’uso, possono essere contaminati da residui di prodotti chimici (cementi e intonaci premiscelati). Il sito mostrava evidenti segni di combustioni ripetute, configurando una pratica sistematica di smaltimento illecito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestali

Articoli correlati

Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di PesaSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 23 febbraio 2026 – Cumuli di sacchi neri nascosti tra gli alberi, in un’area di pregio paesaggistico a pochi...

San Casciano Val di Pesa: rifiuti abbandonati, anche pericolosi al Bargino. Indagini su un’impresa ediliziaL’area è di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, distinta da un contesto naturale di particolare eccellenza.

Una selezione di notizie su San Casciano Val

Temi più discussi: Giornate FAI di Primavera (21 e 22 marzo): una villa aperta anche nel Chianti (a San Casciano); Atlante delle guerre: presentazione a San Casciano Val di Pesa; Set a San Casciano in Val di Pesa per il corto toscano Sabato; Malore a scuola per bimbo di 9 anni, rianimato dalle maestre. È in prognosi riservata al Meyer.

San Casciano e la grande magia del MedioevoLa macchina spettacolare del Carnevale Medievale Sancascianese, edizione 2026, si è messa in moto. Il grande show che ribalta i ruoli, unisce bandiere e vocazioni della comunità sancascianese, invita ... nove.firenze.it

San Casciano, notte di San Silvestro a teatro con il Decamerone e i Racconti di CanterburyIl 31 dicembre al Teatro Niccolini di San Casciano in Val Di Pesa Arca Azzurra porta in scena 'Dell'amore le gioie e gli inganni' Firenze, 28 dicembre 2024 - Notte di San Silvestro con Arca Azzurra. lanazione.it

Scuola Equitazione Micheletto San Casciano Val di Pesa Via Sant'Anna 17 Open Day Pony – 29 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 Un’occasione speciale per genitori e bambini per vivere un’esperienza insieme e avvicinarsi al meraviglioso mondo dei pony e - facebook.com facebook