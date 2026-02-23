San Casciano Val di Pesa | rifiuti abbandonati anche pericolosi al Bargino Indagini su un’impresa edilizia

A San Casciano Val di Pesa, un’impresa edilizia ha lasciato sulla collina del Bargino circa 50 sacchi di rifiuti, alcuni pericolosi, in un’area boschiva tra Via Cassia per Siena e il Borro delle Tane. La causa di questa discarica abusiva deriva probabilmente da lavori di ristrutturazione non adeguatamente gestiti. Le forze dell’ordine stanno facendo approfondimenti per identificare i responsabili di questa cattiva gestione dei rifiuti. La scoperta ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dell’ambiente locale.

L’area è di rilevante pregio ambientale e paesaggistico, distinta da un contesto naturale di particolare eccellenza. I militari, ispezionando i materiali depositati, rinvenivano sul posto numerose etichette identificative dei prodotti utilizzati nell’attività, riconducibili a lavori edilizi, e nutrendo il sospetto che potessero trattarsi di materiali pericolosi, richiedevano l’immediata classificazione degli stessi ad ALIA servizi ambientali s.p.a.. che confermava che tra i rifiuti abbandonati erano effettivamente presenti rifiuti pericolosi. Successivamente i militari riuscivano a risalire al sito dove i materiali (secchi di vernice e i pancali di stiferite utilizzati per cappotti termici) erano stati utilizzati, corrispondente ad un edificio dove effettivamente erano in corso svariati interventi edilizi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

