Salerno rimpatrio per un cittadino marocchino irregolare | operazione della Polizia di Stato

Nella giornata del 26 marzo 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero senza regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. L’operazione si è svolta a Salerno, dove gli agenti hanno portato a termine le procedure previste dalla legge. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità dell’intervento è stato reso noto.

Nella giornata di ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, al termine delle procedure amministrative e giudiziarie previste dalla normativa vigente. Revocata la misura cautelare. Il provvedimento ha riguardato un cittadino marocchino, già sottoposto alla misura cautelare dell’ obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti. L’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario, ottenendo l’accoglimento in data 24 marzo 2026. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, rimpatrio per un cittadino marocchino irregolare: operazione della Polizia di Stato Articoli correlati Immigrazione irregolare a Salerno: rimpatriato un cittadino marocchinoSono state completate le procedure per il rimpatrio, con l'accompagnamento presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e imbarco su volo diretto a... Salerno, la Polizia di Stato esegue rimpatrio di cittadino stranieroTempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna la Polizia di Stato, con agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato... Una selezione di notizie su Salerno rimpatrio per un cittadino... Temi più discussi: Salerno. La Polizia di Stato esegue accompagnamento presso il CPR di un tunisino; Corruzione e immigrazione clandestina: sospeso l'ex direttore dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno; Guidò lo sbarco al porto di Salerno nel 2023, espulso lo scafista dei migranti. Salerno, eseguito dalla polizia di Stato rimpatrio cittadino marocchino irregolareStampaNella giornata di ieri, 26 marzo 2026, la Polizia di Stato, con agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un ... salernonotizie.it Salerno: marocchino irregolare e con precedenti per droga rimpatriato nel suo PaeseSi tratta di un marocchino già sottoposto all’obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti. L’Ufficio Immigrazione aveva avanzato richiesta di revoca della misura al Giudice per le Indagini ... ondanews.it Vìola la zona rossa a Niscemi: denunciato dalla Polizia di Stato. L’uomo, in due occasioni, si è recato nella propria abitazione ubicata a ridosso del costone della frana, violando l’ordinanza sindacale e mettendo in pericolo la propria vita. Una volta all’interno d - facebook.com facebook