salerno la polizia di stato esegue rimpatrio di cittadino straniero

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna la Polizia di Stato, con agenti dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione disposto dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un cittadino tunisino detenuto presso la Casa Circondariale di Salerno per reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, in relazione a uno sbarco avvenuto nel porto di Salerno. Nella mattinata l’uomo è stato accompagnato presso le Autorità consolari del proprio Paese di origine per il rilascio del documento di viaggio necessario al rimpatrio e, nel primo pomeriggio, lo stesso è stato trasferito con scorta internazionale verso il Paese di provenienza, dove dovrà espiare la parte residua della pena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

