Il presidente di Confindustria ha dichiarato che il territorio rappresenta un asset strategico per attrarre talenti, citando anche il nome di Giorgio Fuà. La candidatura di Ancona a Capitale della Cultura 2028 ha visto la partecipazione di Confindustria, riconoscendo il ruolo del settore economico e imprenditoriale locale nel progetto. L’iniziativa coinvolge direttamente le realtà economiche della città e della regione.

Un evento così importante come la candidatura di Ancona a Capitale della Cultura 2028 non poteva non avere tra i suoi partner Confindustria, visto che l’iniziativa coinvolge inevitabilmente il tessuto economico-imprenditoriale della città, e dell’intera regione. Ne è ben consapevole Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona. Presidente Mingarelli, qual è il vostro ruolo nel ‘dossier’? "Confindustria ha sostenuto la candidatura perché crediamo che la cultura sia una leva di sviluppo territoriale, un asset strategico per attrarre talenti, investimenti e nuove progettualità. Le imprese marchigiane hanno sempre avuto un rapporto profondo e proficuo con la cultura del fare, con il design e la creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Confindustria: "E’ un asset strategico per attrarre talenti qui. Nel segno di Giorgio Fuà"

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