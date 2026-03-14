Il presidente Confindustria | E’ un asset strategico per attrarre talenti qui Nel segno di Giorgio Fuà
Il presidente di Confindustria ha dichiarato che il territorio rappresenta un asset strategico per attrarre talenti, citando anche il nome di Giorgio Fuà. La candidatura di Ancona a Capitale della Cultura 2028 ha visto la partecipazione di Confindustria, riconoscendo il ruolo del settore economico e imprenditoriale locale nel progetto. L’iniziativa coinvolge direttamente le realtà economiche della città e della regione.
Un evento così importante come la candidatura di Ancona a Capitale della Cultura 2028 non poteva non avere tra i suoi partner Confindustria, visto che l’iniziativa coinvolge inevitabilmente il tessuto economico-imprenditoriale della città, e dell’intera regione. Ne è ben consapevole Diego Mingarelli, presidente di Confindustria Ancona. Presidente Mingarelli, qual è il vostro ruolo nel ‘dossier’? "Confindustria ha sostenuto la candidatura perché crediamo che la cultura sia una leva di sviluppo territoriale, un asset strategico per attrarre talenti, investimenti e nuove progettualità. Le imprese marchigiane hanno sempre avuto un rapporto profondo e proficuo con la cultura del fare, con il design e la creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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