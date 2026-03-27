Sal Da Vinci a Lucera per la Festa Patronale

Sabato prossimo, il cantante Sal Da Vinci sarà presente a Lucera per partecipare alla Festa Patronale. L’evento, che si svolge ogni anno, attirerà numerosi fan e cittadini della zona. La presenza dell’artista si inserisce tra le iniziative principali della celebrazione religiosa e culturale della città. La festa prevede anche altre attività e momenti di aggregazione per tutta la comunità.

Sarà Sal Da Vinci l’ospite della Festa Patronale di Lucera. Il concerto del fresco vincitore di Sanremo si terrà il 15 agosto alle ore 22 in Piazza Matteotti. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sal Da Vinci a Lucera per la Festa Patronale Articoli correlati Sal Da Vinci a Lucera: concerto con ingresso gratuito in piazza del vincitore di SanremoSarà Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, il cantante che il 15 agosto prossimo, giorno di Ferragosto, si esibirà a Lucera, con... Sal Da Vinci, grande festa a Napoli per la vittoria a Sanremo 2026Grande festa a Napoli per Sal Da Vinci reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone “Per sempre sì”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci a Lucera per la Festa... Temi più discussi: Sal Da Vinci, da Bucarest a Tokyo tutti cantano Per sempre sì. E in attesa di Eurovision diventa un anime; Sal Da Vinci in tour nel 2026: date, concerti e biglietti; Scherzi a parte, Sal Da Vinci vittima. E perde la testa: Siete dei cogl*ni; Sal Da Vinci ospite a Verissimo domenica 22 marzo. Sal Da Vinci non ha saputo in anticipo di aver vinto Sanremo da Laura Pausini: la rivelazione a VerissimoSal Da Vinci a Verissimo: nessuna soffiata da Laura Pausini a Sanremo 2026. La verità sul video virale e il mistero del segno zodiacale ... virgilio.it Scherzi a parte, Sal Da Vinci vittima. E perde la testa: Siete dei cogl*niSal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con Per sempre sì, finisce nel mirino di Scherzi a parte proprio nel momento in cui ha più da perdere: durante le prove generali del suo ul ... today.it Cosa ne pensi di Sal Da Vinci Presto parteciperà all’Eurovision e nessuno lo dava per vincente a Sanremo… Ha sorpreso TUTTI. - facebook.com facebook Il legame tra la Toscana e @SalDaVinci passa dalla Lunigiana. La madre del cantante è infatti originaria di Montale, frazione di Comano. Per questo il sindaco Maffei è pronto a conferirgli la cittadinanza onoraria. di @SimonaBellocci x.com