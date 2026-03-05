Sal Da Vinci grande festa a Napoli per la vittoria a Sanremo 2026

A Napoli si è organizzata una grande festa in onore di Sal Da Vinci, che ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. La città ha accolto con entusiasmo il cantautore, celebrando il suo successo dopo la vittoria al festival musicale. La celebrazione ha coinvolto numerosi cittadini e fan che hanno partecipato alle manifestazioni in strada.

Grande festa a Napoli per Sal Da Vinci reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone "Per sempre sì". Centinaia di fan si sono riuniti nello slargo della Torretta a Piedigrotta, quartiere del quale il cantante napoletano è originario. All'ingresso della sede della Municipalità è stato allestito un piccolo palco sul quale salirà il cantante, mentre i fan, alcuni dei quali sono in attesa da ore, intonano il ritornello della canzone vincitrice di Sanremo 2026.La festa, inizialmente prevista per ieri, è stata rinviata di un giorno per evitare la concomitanza con i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito.