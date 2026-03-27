Il 11 aprile, il Club Giovanile nel Certosa District ospiterà HEADS – Menti in Movimento, un progetto di Sabotage Milano. L’evento combina elementi di arte, design e musica, creando un’esperienza integrata in un’unica location. Questa iniziativa rappresenta la prima volta che il progetto viene presentato in questa sede, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un ambiente dedicato a diverse forme di espressione creativa.

L’11 aprile arriva HEADS – Menti in Movimento, un nuovo progetto che Sabotage Milano porterà per la prima volta al Club Giovanile, nel cuore del Certosa District: un’esperienza pensata per unire arte, design e clubbing all’interno di un unico spazio.A partire dalle 16:00, i confini tra musica e arte si dissolvono grazie all’area espositiva dedicata al libro Logo IRL di Michele Galluzzo: un’indagine sui loghi rubati, copiati e reinterpretati per diventare simboli della sottocultura della notte. Dai loghi iconici degli artisti funk della Motown Records alle aziende emblema del consumismo globale, i segni grafici arrivano in Italia trasformandosi in nomi di discoteche, stickers e persino pillole diventando oggetti di culto e codici riconoscibili per i frequentatori delle “palestre da ballo”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sabotage presents Heads-menti in movimento. Un’esperienza per unire arte, design e clubbing

Articoli correlati

Leggi anche: Gli indirizzi cult in giro per il mondo, che trasformano lo shopping in un’esperienza tra arte, design e lusso

Artigianato e Design: 3 mesi per unire maestri e giovaniLa presentazione ufficiale del progetto Artigianato e Design: tra Tradizione e Innovazione è fissata per venerdì 20 marzo alle ore 10 nella sede...