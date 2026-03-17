Venerdì 20 marzo alle ore 10 si terrà nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro la presentazione ufficiale del progetto Artigianato e Design: tra Tradizione e Innovazione. L'iniziativa prevede un percorso di tre mesi volto a mettere in contatto maestri artigiani e giovani creativi, con l’obiettivo di favorire scambi e collaborazioni nel settore.

La presentazione ufficiale del progetto Artigianato e Design: tra Tradizione e Innovazione è fissata per venerdì 20 marzo alle ore 10 nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banca Montepaone, mira a unire i maestri artigiani con giovani designer under 40 attraverso workshop e laboratori creativi. I fondi provengono dalle risorse POC 20142020, Azione 6.8.3, nell’ambito della Linea di Intervento 2 dedicata alla valorizzazione delle risorse creative del territorio. L’obiettivo dichiarato è creare un ponte tra saperi antichi e visioni contemporanee, puntando su ecosostenibilità e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artigianato e Design: 3 mesi per unire maestri e giovani

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