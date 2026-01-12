L'Australian Open 2026, primo grande torneo della stagione tennistica, sta per iniziare. Ecco dove è possibile seguire gli incontri in diretta, sia in TV che in streaming. Questa manifestazione rappresenta l'apertura ufficiale del circuito internazionale e offre un’occasione per seguire da vicino le performance dei principali campioni. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere nemmeno un momento di questa importante competizione.

(Adnkronos) – Ci siamo. Si riparte con la nuova stagione del tennis e il primo Slam dell'anno, l'Australian Open 2026. Tra i protagonisti il fuoriclasse azzurro Jannik Sinner, chiamato a difendere i titoli vinti nel 2024 e nel 2025 dagli attacchi del numero uno Carlos Alcaraz. Dove vedere i match? Il torneo è un’esclusiva di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tennis ATP e WTA · Australian Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Qualificazioni Australian Open 2026 - Programma, risultati e dove vedere i match in tv e streaming del tabellone cadetto; Sinner, salta la diretta TV degli Australian Open: dove vedere i match di Jannik live; Australian Open 2026, Sinner tre volte re? Dove vederli, quando si gioca, gli azzurri al via.

Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming - Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio, l’Australian Open è tutto su HBO Max, discovery+ e sui canali ... adnkronos.com