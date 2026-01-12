Australian Open al via | dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming
L'Australian Open 2026, primo grande torneo della stagione tennistica, sta per iniziare. Ecco dove è possibile seguire gli incontri in diretta, sia in TV che in streaming. Questa manifestazione rappresenta l'apertura ufficiale del circuito internazionale e offre un’occasione per seguire da vicino le performance dei principali campioni. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere nemmeno un momento di questa importante competizione.
(Adnkronos) – Ci siamo. Si riparte con la nuova stagione del tennis e il primo Slam dell'anno, l'Australian Open 2026. Tra i protagonisti il fuoriclasse azzurro Jannik Sinner, chiamato a difendere i titoli vinti nel 2024 e nel 2025 dagli attacchi del numero uno Carlos Alcaraz. Dove vedere i match? Il torneo è un’esclusiva di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming
Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming
Tennis ATP e WTA · Australian Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Qualificazioni Australian Open 2026 - Programma, risultati e dove vedere i match in tv e streaming del tabellone cadetto; Sinner, salta la diretta TV degli Australian Open: dove vedere i match di Jannik live; Australian Open 2026, Sinner tre volte re? Dove vederli, quando si gioca, gli azzurri al via.
Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming - Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio, l’Australian Open è tutto su HBO Max, discovery+ e sui canali ... adnkronos.com
Australian Open, dove vedere il torneo di tennis in tv e in streaming - Discovery con i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e, per ... engage.it
Australian Open 2026: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il primo Slam dell'anno · Tennis - Il tennis mondiale riprende col primo Slam della stagione: dal 18 gennaio al 1° febbraio si gioca l'Australian Open 2026, scopri dove vedere le partite e il programma del torneo. olympics.com
Gli Australian Open annunciano un nuovo enorme montepremi mentre Alcaraz e Sinner lottano per un ...
I risultati degli azzurri nella prima giornata di qualificazioni all'Australian Open - Bolsova Zadoinov 6-0, 6-7, 6-1 - Lajal 7-6, 6-4 - Addedd 6-3, 6-3 Sweeny - Pellegrino 6-2, 4-6, 6-3 Boiana - Brancaccio 7-5, 4-6, 7-5 x.com
Inizia con una sconfitta nel primo turno di qualificazione agli Australian Open il 2026 di Andrea Pellegrino. Il tennista di Bisceglie ha ceduto il passo al 24enne beniamino di... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.