Ruggi | impiantato per la prima volta in Campania il ' Micra AV2' il pacemaker senza fili di ultima generazione

In un ospedale della regione è stato impiantato per la prima volta in Campania il 'Micra AV2', un pacemaker senza fili di ultima generazione. Da anni, presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di un grande nosocomio, vengono eseguiti impianti di dispositivi cardiaci presso le unità operative di Cardiologia e di Elettrofisiologia. La procedura è stata eseguita sotto la guida del dottore responsabile del reparto.

L'intervento, eseguito con successo, rappresenta un passo avanti decisivo nell'innovazione clinica e nell'offerta di cure all'avanguardia per il nostro territorio Da anni, presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ai pazienti delle UOC di Clinica Cardiologica e di Cardiologia Intensiva, presso l'UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia, diretta dal dottor Fabio Franculli, vengono impiantati i pacemaker di ultima generazione e 'senza fili', collocati all'interno del cuore. In questi giorni, per la prima volta sia in un Centro... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ruggi: impiantato per la prima volta in Campania il 'Micra AV2', il pacemaker senza fili di ultima generazione Articoli correlati Cardiologia, pacemaker miniaturizzato senza fili a una 26enne in gravidanzaOperazione rara all’ospedale di Agrigento su una donna alla dodicesima settimana. Primo impianto di pacemaker senza fili all'ospedale di MarcianiseQuesta innovativa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai tradizionali pacemaker con elettrocateteri, offrendo vantaggi in... Post Surgery Rules #pacemaker #PacemakerCare #healingjourney #postsurgerycare #postsurgeryrecovery Approfondimenti e contenuti su Ruggi impiantato per la prima volta in... Ruggi, impiantato per la prima volta in Campania pacemaker di ultima generazionePresso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ai pazienti afferenti dalle UOC di Clinica Cardiologica e di Cardiologia Intensiva, da anni, ... salernonotizie.it Salerno, cuore all’avanguardia: al Ruggi il primo impianto in Campania del pacemaker senza fili Micra AV2L'AOU Ruggi d'Aragona di Salerno segna un primato in Campania con l'impianto del Micra AV2, il pacemaker wireless di ultima generazione per pazienti di ogni età ... infocilento.it