Cardiologia pacemaker miniaturizzato senza fili a una 26enne in gravidanza

Un intervento di cardiologia ha permesso di impiantare con successo un pacemaker miniaturizzato senza fili a una donna di 26 anni incinta, alla dodicesima settimana di gravidanza. La causa dell’operazione è una condizione cardiaca che richiede un dispositivo di supporto, fondamentale per la salute della madre e del bambino. L’intervento è stato eseguito con grande attenzione, considerando le sfide legate alla gravidanza e alla delicatezza del dispositivo. La donna si trova in buona condizione e continua il monitoraggio.

Operazione rara all'ospedale di Agrigento su una donna alla dodicesima settimana. Procedura innovativa con recupero rapido e nessuna cicatrice La giovane paziente lamentava facile affaticabilità dovuta a una frequenza cardiaca molto bassa, una condizione potenzialmente pericolosa sia per la madre che per il feto. L'eccezionalità del caso risiede proprio nella gravidanza: l'impianto di un pacemaker in donne in attesa è infatti un evento estremamente raro, con pochissimi precedenti documentati in Italia e nel mondo. Tradizionalmente il pacemaker viene inserito creando una tasca sottocutanea sotto la clavicola, dove viene collocata la batteria collegata agli elettrocateteri che raggiungono il cuore attraverso la vena cefalica o succlavia.