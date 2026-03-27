Presso l’ospedale universitario di Salerno è stato impiantato per la prima volta il pacemaker senza fili di ultima generazione Micra AV2. L’intervento rappresenta un passo avanti nel campo delle tecnologie mediche e si inserisce nel percorso di innovazione della struttura sanitaria campana. L’operazione è stata condotta da un team di specialisti, senza complicazioni, e ha coinvolto il reparto di cardiologia dell’ospedale.

Importante traguardo per la sanità campana: presso l’ AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è stato impiantato, per la prima volta, il pacemaker senza fili di ultima generazione Micra AV2. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi presso il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, nell’ambito delle attività dell’ UOSD di Elettrofisiologia e Aritmologia, che da anni rappresenta un punto di riferimento per questo tipo di procedure. Un dispositivo innovativo. Il Micra AV2 è un pacemaker di nuova concezione, caratterizzato da dimensioni estremamente ridotte – circa dieci volte più piccolo rispetto a un dispositivo tradizionale – e dall’assenza di fili, con impianto diretto all’interno del cuore. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ruggi di Salerno, impiantato per la prima volta il pacemaker Micra AV2

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