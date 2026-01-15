Pacemaker metodica innovativa eseguita per la prima volta all' ospedale di Vasto

All’ospedale di Vasto, la cardiologia ha adottato una nuova tecnica per l’impianto di pacemaker. Sotto la guida dell’équipe diretta da Nanda Furia, è stata eseguita per la prima volta una stimolazione selettiva della branca sinistra, metodica innovativa e avanzata. Questo approccio rappresenta un passo importante nel trattamento delle aritmie, migliorando precisione e efficacia delle terapie.

L'équipe diretta da Nanda Furia ha eseguito una stimolazione selettiva della branca sinistra, metodica avanzata di impianto di pacemaker Metodica innovativa alla Cardiologia dell'ospedale di Vasto dove l'équipe diretta da Nanda Furia ha eseguito per la prima volta una stimolazione selettiva della branca sinistra, metodica avanzata di impianto di pacemaker. Si tratta di una tecnica di ultima generazione, spiegano dalla Asl, che permette di stimolare il cuore sfruttando il suo sistema di conduzione naturale anziché attivare il ventricolo in modo artificiale e asincrono, come avviene con la stimolazione tradizionale.

