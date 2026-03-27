Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha affermato che la guerra in Iran dovrebbe terminare entro poche settimane, durante un incontro con i colleghi del G7 in Francia. Un altro esponente politico ha invece espresso dubbi sulla possibilità di un cambio di regime nel paese. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato venerdì che gli Stati Uniti prevedono di concludere l'operazione in Iran entro "settimane, non mesi", dopo l'incontro con i ministri degli Esteri del G7 in Francia. Rubio ha anche affermato che l'Iran potrebbe decidere di istituire un sistema di pedaggi per lo stretto di Hormuz. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz dal canto suo si è detto scettico che il conflitto porterà a un “cambio di regime” "L'obiettivo è davvero il cambio di regime?", ha affermato durante un forum a Francoforte organizzato dal quotidiano Faz. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Rubio dice che la guerra finirà "entro settimane e non mesi". Merz non crede al cambio di regime

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