Secondo fonti del Wall Street Journal, l'amministrazione statunitense avrebbe avviato iniziative volte a sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno. Questa notizia indica un approfondimento delle strategie diplomatiche e politiche degli Stati Uniti nei confronti dell'isola, evidenziando un possibile cambiamento nelle relazioni bilaterali.

Washington, 22 gen. (Adnkronos) - L'amministrazione statunitense ha iniziato a lavorare per sostituire il regime comunista a Cuba entro la fine dell'anno, Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei dettagli. Secondo il quotidiano, l'amministrazione di Donald Trump sta lavorando per identificare figure all'interno del governo cubano che potrebbero contribuire a raggiungere un accordo che porti alla destituzione dell'attuale governo guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel. Secondo le fonti, l'amministrazione Trump ritiene che l'economia cubana sia vicina al collasso e che il governo non sia mai stato così fragile dopo la perdita di un sostenitore centrale come Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuba: media, 'Usa hanno iniziato a lavorare al cambio di regime entro la fine dell'anno'

