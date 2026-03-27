Lo scorso 25 marzo, i Carabinieri di Cles hanno individuato e fermato due uomini nel comune di Denno, dopo aver rintracciato tre rapine avvenute nel territorio. Durante l’intervento, sono stati denunciati a piede libero per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Le rapine avevano coinvolto il furto di un’auto e tentativi di sottrarre gioielli, computer e smartphone in un paese vicino.

Due denunce a piede libero per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. È questo l’esito di un intervento condotto lo scorso 25 marzo dai Carabinieri di Cles nel comune di Denno, dove sono stati rintracciati due uomini ritenuti responsabili di tre colpi sul territorio trentino. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, il primo furto è avvenuto qualche giorno fa a Trento, dove i due malviventi hanno rubato l’auto che stavano guidando. Il secondo, invece, ha coinvolto un’abitazione privata di Cles: qui sono stati rubati un pc portatile, uno smartphone e alcuni gioielli d’oro. Infine, il terzo tentativo di furto si è svolto poco lontano dal luogo in cui sono stati fermati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Rubano un’auto, poi tentano due colpi in paese: via gioielli, pc e smartphone

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