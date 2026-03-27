Infinito Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni! Allenerà il Bristol in Championship

A 78 anni, Roy Hodgson torna a sedersi sulla panchina di una squadra di calcio, questa volta nel campionato di Championship inglese. L'ex allenatore di club come l'Inter e l'Udinese ha accettato un nuovo incarico e ha espresso entusiasmo per questa opportunità. La sua presenza nel torneo di secondo livello britannico rappresenta un nuovo capitolo della sua carriera.

Pensione? No, grazie. A 78 anni, Roy Hodgson ha deciso di tornare in panchina, accettando di traghettare fino a fine stagione il Bristol City, squadra attualmente al 16° posto in Championship. L’ex allenatore dell’Inter, figura leggendaria non solo nel calcio britannico, incontrerà i suoi nuovi giocatori e lo staff del Bristol City lunedì e tornerà ufficialmente in panchina venerdì 3 aprile, nella sfida della 40ª giornata della seconda serie inglese che la sua nuova squadra giocherà in casa del Charlton. “Ho avuto ottime conversazioni con la dirigenza e sono davvero felice dell’opportunità di poter aiutare la squadra in queste ultime giornate - ha detto Hodgson attraverso il sito ufficiale del suo nuovo club -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infinito Roy Hodgson, torna in panchina a 78 anni! Allenerà il Bristol in Championship Articoli correlati Serse Cosmi torna in panchina: destinazione a sorpresa per il tecnico! Quale squadra alleneràManchester United, è sempre caccia al nuovo allenatore ma…Il primo della lista potrebbe a sorpresa essere depennato! C’è un motivo importante Dybala... Il Cesena sorprende annunciando Ashley Cole in panchina, ma allenerà solo per otto partiteIl Cesena ha annunciato l'arrivo di Ashley Cole in panchina, la clamorosa scelta per la fine della stagione: tutti i dettagli del contratto e i... Contenuti utili per approfondire Infinito Roy Hodgson torna in panchina... Roy Hodgson torna in panchina a 78 anni. Il Bristol City lo nomina allenatore ad interimIl Bristol City ha ufficializzato la nomina di Roy Hodgson come allenatore ad interim, dopo l’esonero di Gerhard Struber e dell’assistente. tuttomercatoweb.com Roy Hodgson torna alla guida del Crystal PalaceRoy Hodgson torna ufficialmente sulla panchina della società inglese del Crystal Palace. A 75 anni, solamente pochi mesi dopo il divorzio dal Watford, l’esperto Manager inglese torna a guidare un club ... sport.virgilio.it