Rovinosa caduta col parapendio nei boschi di Luserna San Giovanni uomo trasportato in ospedale

Un uomo di 71 anni è rimasto ferito oggi a Luserna San Giovanni dopo un incidente con il parapendio. L'atterraggio, avvenuto in un corso d'acqua tra i boschi, è stato molto violento a causa dell'urto contro dei cavi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. L’incidente si è verificato poco prima delle 12.30.

Un italiano di 71 anni è rimasto ferito all'ora di pranzo di oggi, venerdì 27 marzo 2026, atterrando in modo rovinoso col parapendio, dopo avere urtato dei cavi, in un corso d'acqua nei boschi di Luserna San Giovanni. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero che lo hanno trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pinerolo. Ha subito diversi traumi ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Le squadre di terra del soccorso alpino e speleologico sono invece state mobilitate per il recupero del velivolo e dell'attrezzatura. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della compagnia di Pinerolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Rovinosa caduta col parapendio nei boschi di Luserna San Giovanni, uomo trasportato in ospedale Articoli correlati Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo in ospedaleUna caduta autonoma, ma davvero rovinosa, ha spaventato passanti e automobilisti di via Triumplina sabato mattina a Brescia, quando un ciclista di 55... Precipita col parapendio, trasportato d'urgenza a ParmaUna persona a bordo di un parapendio a motore è precipitata al suolo nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, schiantandosi nei pressi dello...