Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante | uomo in ospedale

Sabato mattina a Brescia, un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta in via Triumplina, davanti al ristorante Sanshi. La caduta, avvenuta accidentalmente, ha causato conseguenze serie, rendendo necessario il trasporto in ospedale. L’incidente ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti presenti in zona.

Una caduta autonoma, ma davvero rovinosa, ha spaventato passanti e automobilisti di via Triumplina sabato mattina a Brescia, quando un ciclista di 55 anni ha perso il controllo della bicicletta e ha impattato con forza sull’asfalto di fronte al ristorante giapponese Sanshi. L’incidente si è verificato intorno alle 11.40, e immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, per i rilievi e la gestione della viabilità, e il personale sanitario con ambulanza e auto medicalizzata, pronti a prestare assistenza al 55enne. Il ciclista ha riportato lesioni serie, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza e non è mai stato in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

