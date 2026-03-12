Rottamazione delle cartelle riunione in commissione | Il regolamento va approvato subito dopo Pasqua

In una riunione della commissione, si è discusso della necessità di approvare rapidamente il regolamento sulla rottamazione delle cartelle, previsto subito dopo Pasqua. La discussione si è concentrata sulla certezza dei tempi di attuazione, sottolineando che si tratta di un passaggio fondamentale per il funzionamento del procedimento. La decisione finale sulla tempistica dipende dall’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Il Regolamento sulla rottamazione delle cartelle deve avere una tempistica certa perché è un risultato di questo Consiglio Comunale tutto.

Rottamazione quinquies: approvato il regolamentoIl Consiglio Comunale di Pagani ha approvato ieri sera all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (c.

Tributi non pagati, il Comune apre alla rottamazione delle cartelleAtto di indirizzo del sindaco Miccichè per avviare l’iter: possibile regolarizzare i debiti con più facilità e rafforzare le casse comunali Il Comune...

Discussioni sull' argomento Macomer, il consiglio comunale approva il regolamento per la rottamazione delle cartelle esattoriali; Rottamazione dei tributi, Confcommercio: Positivo il confronto di oggi con il Comune.

Rottamazione delle cartelle, riunione in commissione: Il regolamento va approvato subito dopo PasquaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie Il Regolamento sulla ... agrigentonotizie.it

Cartelle esattoriali guida pratica alla rottamazione vantaggi rischi e tuteleRottamazione quinquies 2026: cosa prevede e quando conviene davvero La nuova rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, permette ... assodigitale.it

Domani mattina interverrò in Cassazione al convegno sulla rottamazione quinquies organizzato dalla Commissione di diritto tributario dell'ordine degli avvocati di Roma (che ringrazio per l'invito) Un grazie particolare all'amico @LuigiPiccarozzi A domani! x.com