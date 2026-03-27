Rosalind Franklin e la Foto 51

La fotografia 51, scattata da Rosalind Franklin, è al centro di un dibattito sulla scoperta del DNA. La sua immagine ha fornito dettagli fondamentali per comprendere la struttura a doppia elica, ma la questione su chi abbia avuto il ruolo principale nella scoperta rimane aperta. La vicenda mette in discussione le dinamiche tra dati, intuizioni e riconoscimenti nel mondo scientifico.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana San Leucio, 250 anni dopo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Rosalind Franklin: The Unsung Hero of DNA

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L'orbiter supporta le attuali missioni di superficie di @NASAMars e supporterà anche il rover Rosalind Franklin di @esa , il cui lancio è previsto per il 2028. @esaspaceflight x.com

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