Rosalind Franklin | la scienziata che ha cambiato la storia del DNA e il suo ruolo nella scoperta della doppia elica

Rosalind Franklin ha avuto un ruolo chiave nella scoperta della struttura del DNA. La sua ricerca ha portato alla comprensione della doppia elica, anche se non ha ricevuto subito il riconoscimento che meritava. La sua storia torna di attualità dopo che si è parlato molto di come il suo lavoro abbia aperto la strada a una delle scoperte più importanti della biologia moderna.

Scopri la vita e l'eredità di Rosalind Franklin, la scienziata che ha contribuito alla scoperta della struttura del DNA. Un viaggio tra scienza, lotte personali e riconoscimenti tardivi Rosalind Elsie Franklin, nata a Londra nel 1920, è una figura fondamentale nella storia della scienza. Figlia di una famiglia ebraica influente, Franklin ha percorso una strada difficile, facendo di sé una delle ricercatrici più brillanti e, purtroppo, troppo poco riconosciuta durante la sua vita.

