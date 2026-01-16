Queen e De André Battisti e Mogol Aretha Franklin e Stevie Wonder | al via la stagione dei tributi musicali

Arezzo si prepara ad accogliere una stagione di tributi musicali, con esibizioni dedicate a artisti come Queen, De André, Battisti, Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Dal 16 gennaio 2026, il teatro Tenda ospiterà una serie di spettacoli che rendono omaggio a queste icone della musica, offrendo al pubblico momenti di riflessione e apprezzamento per il loro patrimonio artistico, fino alla primavera.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – I Queen e De André, poi Battisti e Mogol, Aretha Franklin e Stevie Wonder. La grande stagione dei tributi musicali accende il teatro Tenda di Arezzo fino a Primavera. Si parte il 17 gennaio con “ Long live the queen ”, popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Uno show che è un tributo nato con l’obiettivo di ricreare l’energia e i successi dei Queen attraverso una commistione tra la formazione rock della band originale e i musicisti classici appunto, il tutto arricchito da luci spettacolari ed effetti speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

