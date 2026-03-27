Durante un evento pubblico, Rosalia ha dedicato parole a Giulia Stabile, che si è commossa ascoltando. La cantante ha definito la ballerina “fantastica”, suscitando emozione tra il pubblico presente. Giulia Stabile, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha ricevuto il riconoscimento in un momento di grande coinvolgimento emotivo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, con molti che hanno assistito in silenzio.

Quella di Giulia Stabile è davvero la favola del piccolo anatroccolo diventanto cigno, del bruco trasformato in meravigliosa farfalla che ha spiccato il volo. Una favola che è un bellissimo esempio per le tante ragazze che sognano di realizzare sogni importanti e che dovrebbero imparare da questa piccola, grande donna. Che solo grazie a sudore, fatica e determinazione (uniti, ovviamente, ad un innato talento) e senza scorciatoie, è arrivata molto lontano. Nella fattispecia nel corpo di ballo di una delle più grandi star internazionali del momento: Rosalia. Giulia fa parte del corpo di ballo internazionale che accompagna la cantante nel suo tour mondiale del 2026, il Lux Tour. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rosalia, la dedica a Giulia Stabile, che si commuove: “Lei è fantastica”

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