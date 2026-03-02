Giulia Stabile il successo internazionale | la ballerina si esibisce ai Brit Award con Rosalia e Bjork il video è da brividi

A Manchester, durante i Brit Awards 2026, la ballerina ha partecipato a un'esibizione con Rosalia e Bjork, lasciando il pubblico senza fiato. Il video dell'evento sta facendo il giro dei social e mostra un momento intenso tra le tre artiste. La serata ha visto la partecipazione di diverse star della musica internazionale, creando un’atmosfera di grande fermento.

Manchester si è trasformata nel cuore pulsante della musica internazionale in occasione dei Brit Awards 2026. Al debutto nella nuova Co-op Live Arena, la cerimonia - considerata da molti i "Grammy inglesi" - ha celebrato il meglio della scena britannica e globale tra momenti nostalgici, performance ad alto tasso di spettacolarità e collaborazioni inedite. Tra gli highlights della serata, l'omaggio a Ozzy Osbourne con Robbie Williams, il ritorno sul palco dei Brit di Harry Styles e il trionfo di Olivia Dean, grande protagonista della cerimonia.