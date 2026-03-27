Romizi | Fondazione Guido d’Arezzo | restano tanti punti da chiarire

Il capogruppo consiliare di una lista locale ha commentato la situazione della Fondazione Guido d’Arezzo, affermando che vi sono ancora molti aspetti da chiarire. Ricorda che già il 2 gennaio aveva reso pubblica una denuncia riguardo alla gestione dell’ente. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla natura delle questioni ancora aperte.

Il capogruppo di Arezzo2020: "Nessun segnale di apertura, in coerenza con lo statuto dell’ente. Alle nostre denunce abbiamo ricevuto in risposta solo un arroccamento istituzionale" “Lo scorso 2 gennaio avevamo denunciato pubblicamente la gestione della Fondazione Guido d’Arezzo. Ci saremmo aspettati un segnale di apertura, in coerenza con lo statuto stesso dell’ente. Invece abbiamo ricevuto in risposta solo un arroccamento istituzionale. Dal primo gennaio di quest’anno le onlus hanno ufficialmente cessato di esistere a seguito della riforma del terzo settore. La fondazione è qualificata come ente a controllo pubblico ma a oggi non sembrano ottemperati obblighi di trasparenza e rendicontazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Romizi: “Fondazione Guido d’Arezzo: restano tanti punti da chiarire” Articoli correlati Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestioneArezzo, 26 marzo 2026 – Francesco Romizi è tornato sulla gestione della Fondazione Guido d’Arezzo: “dopo la riforma del terzo settore entrata in... Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’ArezzoArezzo, 23 gennaio 2026 – Torna, con una nuova e ricca programmazione, la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata... Una selezione di notizie su Fondazione Guido Temi più discussi: Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestione; Ghinelli: Fondazione Guido d'Arezzo, individuato il nuovo direttore. Per la Casa dell'Energia auspico cambio di passo; Forno crematorio ancora non funzionante, Giovanni Donati chiede chiarimenti; Fondazione Guido d’Arezzo Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestione. Romizi: Fondazione Guido d’Arezzo: restano tanti punti da chiarireIl capogruppo di Arezzo2020: Nessun segnale di apertura, in coerenza con lo statuto dell’ente. Alle nostre denunce abbiamo ricevuto in risposta solo un arroccamento istituzionale ... arezzonotizie.it Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestioneGhinelli: Innanzitutto la trasparenza è un tema sul quale non mi sento in difetto ... msn.com Scelto anche il nuovo direttore della Fondazione Guido d'Arezzo x.com Vuoi assistere dal vivo alla XVII edizione del Premio Guido Carli Tenta la fortuna inviando una mail con la tua richiesta di partecipazione all’indirizzo [email protected] -- SAVE THE DATE | XVII Edizione Premio Guid - facebook.com facebook