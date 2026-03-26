Francesco Romizi ha chiesto chiarimenti sulla gestione della Fondazione Guido d’Arezzo. La richiesta si riferisce a presunte irregolarità e modalità di amministrazione della struttura, che si occupa di promuovere la musica e la cultura nel territorio. La Fondazione è al centro di un’indagine avviata dagli organi competenti, con approfondimenti riguardanti le recenti scelte amministrative e le spese effettuate.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Francesco Romizi è tornato sulla gestione della Fondazione Guido d’Arezzo: “dopo la riforma del terzo settore entrata in vigore dal primo gennaio, la fondazione è qualificata come ente a controllo pubblico ma a oggi non sembrano ottemperati obblighi di trasparenza, dai contributi ‘fuori bando’ alle criticità nella gestione del Teatro Petrarca. Restano inoltre spese rilevanti per consulenze e incarichi. Com’è inquadrata giuridicamente la fondazione dopo l’abolizione delle onlus? Quali misure vengono previste per rispettare gli obblighi di trasparenza? Perché non è stata pubblicata la programmazione culturale per l’anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestione

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