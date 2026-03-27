Domenica al Palazzetto dello Sport di Roma si disputa la gara di andata dei quarti di finale dei playoff promozione di pallavolo femminile. La squadra di casa affronta la formazione di Costa Volpino, con l’obiettivo di riscattare le sconfitte subite nella stagione regolare. La partita vedrà le Wolves impegnate in una sfida che determinerà chi accederà alle semifinali.

Domenica al Palazzetto dello Sport di Roma la gara di andata: capitoline a caccia della rivincita dopo i ko in regular season È arrivato il momento più atteso della stagione. LaSMI Roma Volleyè pronta a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale dei playoff promozione contro Costa Volpino. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 17al Palazzetto dello Sport, dove le capitoline potranno contare sul supporto del proprio pubblico per iniziare al meglio la serie. La sfida si presenta tutt’altro che semplice: Costa Volpino ha infatti vinto entrambi i precedenti stagionali in regular season. Un dato che rende il confronto ancora più stimolante per Roma, chiamata a cambiare passo proprio nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley, le Wolves sfidano Costa Volpino nei quarti dei playoff promozione

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