Roma Volley le Wolves si fermano ai quarti di Coppa Italia A2 | Padova passa a Roma 3-1
Roma Volley si è fermata ai quarti di finale della Coppa Italia A2, perdendo in casa contro Padova con il risultato di 3-1. La partita, durata oltre due ore, ha visto le Wolves affrontare un avversario forte, ma ora l’attenzione è rivolta al campionato. Le parole di Consoli sottolineano l’importanza di mantenere il focus sulla prossima fase della stagione.
Battuta in casa la Roma Volley dopo uno scontro durato più di due ore contro l'Altafratte Padova. Consoli: "Ora testa al campionato". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
SMI Roma Volley 0 Nuvolí Altafratte Padova 1 29-31 : top scorer Perovic Nikoleta con 7 punti, 61% di ricezione positiva. ´ : top scorer Esposito Lisa con 8 punti, 48% di ricezione positiva. - facebook.com facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Padova | Highlights | Quarter Final Coppa Italia Frecciarossa A2 | LVF 2025/26 x.com
