Roma Volley le Wolves si fermano ai quarti di Coppa Italia A2 | Padova passa a Roma 3-1

Roma Volley si è fermata ai quarti di finale della Coppa Italia A2, perdendo in casa contro Padova con il risultato di 3-1. La partita, durata oltre due ore, ha visto le Wolves affrontare un avversario forte, ma ora l’attenzione è rivolta al campionato. Le parole di Consoli sottolineano l’importanza di mantenere il focus sulla prossima fase della stagione.

Olidata: con Roma Volley Club per la stagione 2025/26 e platinum sponsor Wolves - Presentata la maglia della SMI Roma Volley con il logo Olidata, oggi, per la prima volta ufficialmente in campo con la squadra di Roma. borsaitaliana.it

SMI Roma Volley 0 Nuvolí Altafratte Padova 1 29-31 : top scorer Perovic Nikoleta con 7 punti, 61% di ricezione positiva. ´ : top scorer Esposito Lisa con 8 punti, 48% di ricezione positiva. - facebook.com facebook

NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Padova | Highlights | Quarter Final Coppa Italia Frecciarossa A2 | LVF 2025/26 x.com

