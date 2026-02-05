Roma Volley le Wolves cercano il riscatto a Padova | prima trasferta della pool promozione

La Roma Volley è pronta a tornare in campo. Domenica 8 febbraio alle 17, le Wolves affrontano la trasferta a Padova contro Nuvolì Altafratte. È la prima partita della pool promozione, e la squadra capitolina cerca di conquistare punti importanti per risalire in classifica. I giocatori sono concentrati e determinati a portare a casa un risultato positivo.

Domenica 8 febbraio, alle 17.00, la squadra capitolina scenderà in campo per la trasferta contro Nuvolì Altafratte Padova. Le Wolves a caccia della rivincita dopo la sconfitta incassata in casa lo scorso 7 gennaio La trasferta del girone promozione rappresenterà il remake dei Quarti di Finale di Coppa Italia di Serie A2, ma a campi invertiti. Le giallorosse saranno attese al Palazzetto Trebaseleghe (PD) da una vecchia conoscenza: la Nuvolì Altafratte Padova, che solo lo scorso 7 gennaio si impose nella Capitale con il punteggio finale di 1-3 (29-31, 25-23, 23-25 e 21-25), dopo una partita conclusasi al termine di quattro set combattutissimi.

