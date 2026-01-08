Gasperini Roma la tregua dopo la tempesta a Trigoria | tutte le richieste fatte ai Friedkin non solo sul mercato!

Dopo le recenti tensioni e le polemiche, si registra una tregua tra l’allenatore Gasperini e la proprietà Friedkin a Trigoria. Durante l’incontro di ieri, sono state avanzate diverse richieste, non solo relative al mercato, volte a ricostruire un clima di collaborazione e stabilità. Questa fase di dialogo segnala un passo verso la riapertura di un dialogo costruttivo, necessario per affrontare le sfide future della Roma.

Gasperini Roma, la tregua dopo la tempesta a Trigoria: le richieste fatte dal tecnico ai Friedkin, non solo sul mercato! Il retroscena sull'incontro di ieri Dopo i fulmini, le polemiche e il fragoroso silenzio stampa seguito alla vittoria di Lecce, torna il sereno – o quantomeno una tregua costruttiva – in casa Roma. A Trigoria.

