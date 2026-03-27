Due uomini hanno tentato di entrare in un appartamento nel quartiere Trieste-Salario di Roma, ma sono stati fermati da un residente che ha scoperto la loro presenza. La polizia è intervenuta e ha arrestato i due sospetti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri e le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto dei due uomini.

Due uomini hanno tentato di compiere una rapina in un appartamento situato nel quartiere Trieste-Salario di Roma, ma sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare l’ingresso della casa. La reazione tempestiva di un residente ha costretto i malviventi a desistere e a fuggire a piedi. Per questo motivo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coadiuvati dai colleghi della stazione Roma Trionfale, hanno arrestato due cittadini cileni, di 28 e 42 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici. Sono accusati di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Intervento dei Carabinieri e Arresto. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato ieri pomeriggio in viale Carso, grazie a una segnalazione al numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tentano rapina in una casa ma residente li sorprende, due arresti a Trieste-Salario

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