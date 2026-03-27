A Roma, ieri sera, attori e attrici sono stati accolti con entusiasmo al Cinema Adriano durante la presentazione di

Robert Pattinson e Zendaya arrivano a Roma per presentare The Drama. Ieri sera sono stati accolti dalla folla in delirio al Cinema Adriano e oggi invece, in un clima istituzionale, sono stati ricevuti da Gualtieri. Per le due star internazionali si prospettano giornate romane a suon di applausi e e al sapore di carbonara Romaè un’opera d’arte ma, quando vuole, sa trasformarsi anche in un palcoscenico a cielo aperto. Questa volta lo ha fatto in grande stile accogliendo due star amate in tutto il mondo:ZendayaeRobert Pattinson.Dopo aver fatto impazzire i fan alCinema Adrianocon il red carpet diThe Drama, i due attori hanno vissuto unagiornata decisamente più istituzionalema non meno suggestiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma stende il red carpet (anche istituzionale): Zendaya e Robert Pattinson arrivano al Campidoglio

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