Roma piano Scudetto e tagli | Ranieri avvisa Dybala e Pellegrini

La Roma ha messo sul tavolo il suo piano per i prossimi anni. Ranieri ha parlato chiaro: la squadra punta a tornare stabile in Champions League e sogna di alzare il trofeo entro la fine del ciclo. Intanto, il tecnico avverte Dybala e Pellegrini di restare concentrati, perché il cammino verso lo Scudetto richiede impegno e determinazione. La rosa è chiamata a rispondere, e i tifosi sperano che questa volta la squadra possa davvero fare il salto di qualità.

La strategia della Roma per il prossimo triennio è tracciata: ritorno stabile in Champions League con l'obiettivo massimo del titolo entro la fine del ciclo. Claudio Ranieri, nel suo ruolo di senior advisor, ha delineato i confini del progetto Friedkin, confermando la totale sintonia tra l'area tecnica guidata da Gasperini e la dirigenza. Il mercato ha già risposto alle richieste dell'allenatore con gli innesti di Malen e Zaragoza, mentre l'operazione Vaz è stata definita come una scelta corale per anticipare la concorrenza internazionale sui giovani talenti. "Non possiamo competere con le potenze di Premier o il PSG sul piano della spesa pura," ha chiarito Ranieri, sottolineando come la sostenibilità resti il pilastro del club.

