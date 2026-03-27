Roma pazza idea Salah Ritorno difficile per ingaggio e concorrenza ma

L'egiziano ha militato nella squadra dal 2015 al 2017, contribuendo con 34 reti in 83 incontri. Ora si parla di un possibile ritorno, ma ci sono difficoltà legate all'ingaggio e alla concorrenza di altri club, inclusi quelli statunitensi. La questione è al centro di diverse discussioni tra le parti coinvolte, con le trattative ancora in corso.

Anche solo a pensarci su sembra proprio quella che poi è: un’idea folle. Per i costi, per la fattibilità e poi anche per l’eventuale realizzazione. Eppure, però, nel calcio a volte anche le idee folli poi diventano realtà. Ed allora chissà che non succeda davvero anche questa, considerando che Momo Salah ha già ufficializzato da giorni il suo addio al Liverpool, dopo 9 stagioni con i Reds, altrettanti titoli e ben 55 gol sparsi nelle sue 436 partite ad Anfield Road. E dove andrà a giocare il prossimo anno l’asso egiziano? Le opportunità sono tante, anche molto ricche. Ma tra queste c’è anche una dolce suggestione, il ritorno alla base, proprio da dove aveva spiccato il volo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, pazza idea Salah. Ritorno difficile per ingaggio e concorrenza, ma... Articoli correlati Pazza idea Juve: ritorno a sorpresa e rinforzo per SpallettiI bianconeri potrebbero decidere di richiamare dal prestito uno dei loro giocatori più discussi che però può tornare oro in mano a Lucio La Juventus... Leggi anche: Roma, idea Sterling: Chelsea pronto a pagare parte dell’ingaggio Una selezione di notizie su Roma pazza idea Salah Ritorno difficile... Torino, non solo Salah-Eddine per la fascia: da Roma spunta la pazza idea BaldanziNon solo un difensore centrale, con l'idea Carlos Cuesta in caso di addio di Saul Coco con destinazione Spartak Mosca. Il Torino continua a lavorare anche per rinforzare la fascia mancina, visto che ... tuttomercatoweb.com Calenda sindaco di Roma? Spunta la pazza idea: ipotesi candidato civico sostenuto dal centrodestraPer il momento è solamente (si fa per dire...) una pazza idea, di quelle magari da accarezzare in una notte di mezza estate, come quei pensieri, o sogni, che poi svaniscono all’alba. Ma da qualche ... ilmessaggero.it