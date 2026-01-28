Roma idea Sterling | Chelsea pronto a pagare parte dell’ingaggio

La situazione di Raheem Sterling al Chelsea si fa sempre più complicata. Il club londinese ha infatti deciso di proporre un prestito, con l’intenzione di coprire almeno in parte il suo ingaggio. Sterling, che non rientra più nei piani di Tuchel, potrebbe così trovare una nuova sistemazione senza pesare troppo sul bilancio dei Blues. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Raheem Sterling è ai margini del Chelsea. Il club londinese apre al prestito, contribuendo a coprire parte dello stipendio. La Roma valuta l’ affondo last minute in questo finale di mercato invernale, così come il Napoli. Sterling in partenza dal Chelsea, Roma e Napoli interessate. Il Chelsea ha ormai messo alla porta Raheem Sterling. L’inglese è fuori dal progetto tecnico già da qualche mese. Per lui, infatti, quest’anno neanche una presenza con i blues. Nella scorsa stagione, in prestito all’Arsenal, poco più di 1000 minuti giocati e appena una rete, messa a segno in EFL Cup. L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2027, ma guadagna quasi 17 milioni di sterline a stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

