La Juventus valuta un ritorno a sorpresa, richiamando dal prestito uno dei giocatori più discussi, considerato un possibile rinforzo per la squadra di Spalletti. Con il cambio in panchina, i bianconeri mostrano segnali di ripresa e potrebbero sfruttare questa scelta per rafforzare il proprio roster in vista delle prossime sfide. La decisione riflette una strategia volta a migliorare le performance e a consolidare il percorso di crescita.

I bianconeri potrebbero decidere di richiamare dal prestito uno dei loro giocatori più discussi che però può tornare oro in mano a Lucio La Juventus sta riprendendo nettamente quota con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Dopo l’esonero di Tudor, i bianconeri hanno giocato 16 partite in tutte le competizioni e di queste il tecnico di Certaldo ne ha persa solamente una, quella contro il Napoli. Dalla sconfitta del 7 dicembre al Maradona in Serie A sono arrivate 5 vittorie e 1 pareggio con appena 2 gol subiti e 14 fatti, con la chiosa ovviamente del 5-0 roboante alla Cremonese. Luciano Spalletti (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pazza idea Juve: ritorno a sorpresa e rinforzo per Spalletti

