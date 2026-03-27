Nella notte, a Centocelle, sono state incendiate tre auto, causando allarme tra i residenti. La zona è stata teatro di un incendio che ha attirato l’attenzione dei vicini, mentre le autorità sono intervenute per sedare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La situazione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nel quartiere.

“Mentre la campagna promozionale per una presunta e, nei fatti, inesistente rinascita dei quartieri del Municipio V va avanti a ritmi frenetici e stucchevoli, Centocelle continua a essere facile preda della criminalità”. Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio Rachele Mussolini e il segretario di Forza Italia in Municipio V, Michel Emi Maritato. Incendi e Sicurezza a Centocelle. “L’ultimo episodio risale alla notte scorsa – aggiungono – durante la quale ben tre auto sono state incendiate in via delle Palme, già teatro di inquietanti eventi susseguitisi in una rapida e sconcertante successione. Purtroppo, la ‘Pecora elettrica’ non è il solo locale ad aver subito l’ingiuria delle fiamme: anche ‘Baraka Bistrot’, la ‘Pinseria Cento55’ e la palestra ‘Haka’ hanno patito negli anni medesima sorte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Mussolini-Maritato (FI), notte di fuoco a Centocelle, incendiate 3 auto allarme tra residenti

Articoli correlati

Roma, Maritato(FI): “Notte di fuoco a Centocelle e l’amministrazione cosa fa?”Centocelle, ancora incendi e tensione: Forza Italia denuncia insicurezza e chiede interventi concreti nel V Municipio “Va avanti, a ritmi frenetici,...

Leggi anche: Roma, Mussolini-Maritato(FI): “Centocelle e V Municipio sicurezza ignorata: basta parole da Caliste”

Approfondimenti e contenuti su Roma Mussolini Maritato FI notte di...

Argomenti discussi: Roma-Rachele Mussolini (FI): Sos degrado parchi quadrante Est, da Campidoglio e Municipio V solo annunci spot e propaganda.

Via degli Angeli, Mussolini-Maritato (FI): Cantiere fantasma il v municipio non può più aspettareNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday Da settimane il cantiere di Via ... romatoday.it

Tajani presenta Mussolini e Carpano in Fi: costruiamo dimora rassicuranteRoma, 19 set. (askanews) - Rachele Mussolini e Francesco Carpano, che hanno deciso di aderire a Forza Italia, non hanno avuto promesse, hanno soltanto avuto da parte nostra la possibilità di ... notizie.tiscali.it