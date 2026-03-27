Roma MaritatoFI | Notte di fuoco a Centocelle e l’amministrazione cosa fa?

A Centocelle si sono verificati nuovi incendi durante la notte, aumentando la preoccupazione tra i residenti. La tensione nella zona resta alta, mentre le forze politiche locali chiedono interventi immediati per garantire sicurezza. La situazione viene segnalata come critica, con richieste di azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale.

Centocelle, ancora incendi e tensione: Forza Italia denuncia insicurezza e chiede interventi concreti nel V Municipio. “Va avanti, a ritmi frenetici, la campagna promozionale per una presunta rinascita dei quartieri del V Municipio, che a nostro avviso, rinascita non è assolutamente.? della scorsa notte la preoccupante notizia dell’incendio di tre auto a Centocelle, nella tristemente nota via delle Palme, già teatro di inquietanti eventi, in una sconcertante successione”. Così Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia in V Municipio commenta i recenti episodi. “Purtroppo, la ‘Pecora elettrica’ non è il solo locale ad aver subito l’ingiuria delle fiamme: anche Baraka Bistrot, la Pinseria Cento55 e la palestra Haka hanno subito, negli anni la stessa sorte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Roma, Maritato(FI): “Notte di fuoco a Centocelle e l’amministrazione cosa fa?”

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, Mussolini-Maritato(FI): “Centocelle e V Municipio sicurezza ignorata: basta parole da Caliste”

Roma, Mussolini: “buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V, maritato”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Altri aggiornamenti su Roma Maritato FI Notte di fuoco a...

Allarme a Roma, tre auto incendiate nella notte, Maritato (FI): L’amministrazione cosa fa?Nuovo rogo nella notte a Centocelle, dove tre auto sono state incendiate in via delle Palme, strada già segnata da episodi simili. Sul caso interviene Michel Emi Maritato, segretario di Forza Italia n ... msn.com

Roma, Maritato(FI): Notte di fuoco a Centocelle e l’amministrazione cosa fa?(ASI Incendiate tre auto in vi(ASI)a delle Palme, non nuova a tali episodi. Allarme tra i residenti. Va avanti, a ritmi frenetici, la campagna promozionale per una presunta rinascita dei quartieri del ... agenziastampaitalia.it