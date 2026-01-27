Roma Mussolini-MaritatoFI | Centocelle e V Municipio sicurezza ignorata | basta parole da Caliste

In questo testo si affronta il problema della sicurezza e del degrado nel V Municipio di Roma, con particolare attenzione alle richieste di azioni concrete da parte di Forza Italia. Viene evidenziata l’insoddisfazione per la mancanza di interventi efficaci contro la microcriminalità e il degrado urbano, sottolineando la necessità di risposte tempestive per tutelare la legalità e il benessere dei cittadini.

Forza Italia denuncia degrado e microcriminalità nel V Municipio: “Basta parole, servono azioni immediate per garantire sicurezza e legalità”.. “ Il V Municipio continua a fare i conti con una situazione di insicurezza sempre più grave e diffusa. Auto vandalizzate, vetri infranti, furti negli istituti scolastici, degrado e microcriminalità quotidiana: una realtà che colpisce Centocelle, Villa De Sanctis, Villa Gordiani e altri quadranti del territorio, lasciando i cittadini soli e esasperati. Durante l’ultima seduta dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza si è tornati a parlare, ancora una volta, di “criticità”, “monitoraggi” e “necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Roma, Mussolini-Maritato(FI): "Centocelle e V Municipio sicurezza ignorata: basta parole da Caliste"

Il Municipio Roma V deve affrontare una crescente crisi di sicurezza, evidenziando l’urgenza di interventi concreti.

Rachele Mussolini ha augurato buon lavoro a Michel Emi Maritato, nominato nuovo coordinatore di Forza Italia nel Municipio V di Roma.

