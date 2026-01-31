Roma accelera per Zaragoza | offerta al Bayern escluso dai convocati

La Roma si muove con decisione per portare Bryan Zaragoza in giallorosso. I dirigenti hanno presentato un’offerta al Bayern Monaco e stanno cercando di interrompere il prestito al Celta Vigo. Intanto, il giocatore non è stato convocato per le ultime partite, segno che la trattativa è in fase avanzata.

Accelerazione concreta della Roma per Bryan Zaragoza. I giallorossi hanno presentato un’offerta al Bayern Monaco sulla base di prestito con diritto di riscatto e stanno lavorando per interrompere il prestito al Celta Vigo. Segnale forte anche dal campo: il Celta ha escluso Zaragoza dai convocati per la gara di domani contro il Getafe (Liga, ore 18:30). Una scelta che rafforza l’idea di un’operazione in fase avanzata. Le parti sono al lavoro per definire tempi e dettagli: la Roma spinge, l’esterno classe 2001 è sempre più vicino. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

