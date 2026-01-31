Roma accelera per Zaragoza | offerta al Bayern escluso dai convocati

La Roma si muove con decisione per portare Bryan Zaragoza in giallorosso. I dirigenti hanno presentato un’offerta al Bayern Monaco e stanno cercando di interrompere il prestito al Celta Vigo. Intanto, il giocatore non è stato convocato per le ultime partite, segno che la trattativa è in fase avanzata.

Accelerazione concreta della Roma per Bryan Zaragoza. I giallorossi hanno presentato un’offerta al Bayern Monaco sulla base di prestito con diritto di riscatto e stanno lavorando per interrompere il prestito al Celta Vigo. Segnale forte anche dal campo: il Celta ha escluso Zaragoza dai convocati per la gara di domani contro il Getafe (Liga, ore 18:30). Una scelta che rafforza l’idea di un’operazione in fase avanzata. Le parti sono al lavoro per definire tempi e dettagli: la Roma spinge, l’esterno classe 2001 è sempre più vicino. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma accelera per Zaragoza: offerta al Bayern, escluso dai convocati Approfondimenti su Roma Zaragoza Roma, idea Zaragoza per l’esterno: proposta dal Bayern La Roma sta valutando un nuovo nome per rinforzare le corsie offensive. Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo! La Roma si muove forte sul mercato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Zaragoza Roma, idea Bryan Zaragoza per la fascia: contatti col BayernRoma valuta Bryan Zaragoza per la fascia: trattativa col Bayern Monaco, ipotesi nuovo prestito con diritto di riscatto. europacalcio.it Mercato, la Roma accelera per Zaragoza: ecco l’offerta al Bayern Monaco e al Celta VigoLa Roma è alla ricerca disperata della tanto attesa ala sinistra a piede invertito, ... msn.com Mercato, la Roma accelera per #Zaragoza: ecco l’offerta al Bayern (e al Celta Vigo) #ASRoma x.com Stadio della Roma: accelerata su Pietralata! Il Campidoglio ha deciso di accelerare sull’iter per lo stadio della Roma a Pietralata, con l’obiettivo di approvare la delibera entro fine febbraio. Il progetto, del valore di oltre 1,3 miliardi di euro, prosegue vers facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.