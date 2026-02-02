Aggredisce il carabiniere e lo morde al petto arrestato a Scampia

Un uomo di 50 anni di origini ghanesi è stato arrestato a Napoli, a Scampia. La polizia era intervenuta perché molestava i passanti in strada. Quando i carabinieri sono arrivati, l’uomo ha reagito in modo violento e ha morso un militare al petto. Il carabiniere ha riportato ferite che si sono concluse con sette giorni di prognosi.

Un 50enne ghanese è stato arrestato a Napoli: stava molestando i passanti in strada e, quando sono intervenuti i carabinieri, ne ha morso uno al petto, causandogli ferite guaribili in sette giorni.

