Morde al petto un carabiniere durante un controllo | arrestato

Durante un normale controllo di routine a Secondigliano, un carabiniere è stato aggredito da un uomo di 50 anni. L’uomo ha colpito il militare al petto e poi è stato subito arrestato. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di processo.

Un 50enne è stato arrestato nel quartiere di Secondigliano per aver aggredito un carabiniere durante un controllo in strada. Alcuni residenti avevano chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo il quale, in via Roma verso Scampia, stava molestando i passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per riportare la situazione alla calma e procedere all’identificazione. Durante il controllo l’uomo si è opposto, colpendo uno dei militari e mordendolo con forza al petto. Il carabiniere ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Il 50enne, di origine ghanese, è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

