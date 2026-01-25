Nella notte a Velletri, cinque persone sono rimaste gravemente ferite dopo un incidente stradale in cui un'auto si è schiantata contro un albero. L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi è stato immediato, e le condizioni dei coinvolti sono ancora da valutare. L’incidente rappresenta un episodio di particolare attenzione per la sicurezza sulle strade della provincia di Roma.

Cinque persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte di ieri a Velletri, in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino. I cinque giovani stavano percorrendo via Appia Sud a bordo di un’auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e andando a sbattere contro un albero. Intervento dei soccorsi. Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Velletri, insieme ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari, che hanno operato con un’automedica e cinque ambulanze per prestare soccorso ai feriti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: auto si schianta contro albero a Velletri, cinque persone gravemente ferite

