Roma | controlli a San Sebastiano e Tor Marancia denunciate 5 persone

Nel quartiere San Sebastiano e Tor Marancia, i carabinieri della compagnia Roma Eur hanno effettuato controlli approfonditi, portando alla denuncia di cinque persone. Le verifiche hanno riguardato diverse attività e persone presenti nelle zone interessate. Le operazioni sono state condotte in modo sistematico, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali reati o misure adottate.

Cinque persone sono state denunciate nel corso di controlli meticolosi svolti dai carabinieri della compagnia Roma Eur, nei quartieri di San Sebastiano e Tor Marancia. Operazione di Controllo e Denunce. L’operazione, condotta con il supporto specializzato dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) e del Nucleo carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, ha permesso di identificare complessivamente 109 persone e controllare 41 veicoli. Durante tali controlli, i militari hanno intercettato e denunciato una coppia, un uomo di 43 anni e una donna di 43 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano di forzare la serratura di una Peugeot 308 parcheggiata in strada utilizzando una chiave codificata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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