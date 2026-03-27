In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha affermato che la sicurezza è un principio tipicamente di sinistra, sottolineando che si costruisce attraverso il lavoro, l’istruzione e l’integrazione. Ha aggiunto che il suo impegno si rivolge a supportare le persone più vulnerabili, considerando questa attenzione come parte integrante dei valori della sinistra.

La sicurezza è di sinistra. È un valore che ci appartiene, perché ci appartiene stare al fianco dei più fragili, ogni giorno. Ieri, insieme a Claudio Mancini e Stefano Bonaccini, lo abbiamo ribadito con forza, insieme a tanti cittadini, al centro sportivo di Montespaccato: un luogo simbolo di riscatto e di lotta all’illegalità. La domanda di sicurezza nelle comunità. Lo scrive su Facebook la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. “C’è una domanda reale di sicurezza nelle nostre comunità, e va affrontata con serietà e visione – prosegue Celli – Dalle periferie al centro, dobbiamo continuare a lavorare con coraggio, perché da questo dipende la qualità della vita nelle nostre città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Celli, sicurezza e’ di sinistra, si costruisce con lavoro, scuola e integrazione

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