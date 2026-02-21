Chi costruisce l' Umbria? Il lavoro straniero regge l’edilizia ma senza casa non c’è integrazione

Il settore edile in Umbria si sostiene grazie al lavoro di operai stranieri, che spesso affrontano condizioni difficili. La mancanza di alloggi adeguati limita le possibilità di integrazione e crea tensioni tra i lavoratori. Negli ultimi mesi, molte imprese hanno riscontrato difficoltà nel trovare soluzioni abitative stabili, rallentando i cantieri e compromettendo la crescita del settore. La questione casa rimane quindi un elemento chiave per lo sviluppo locale.

Sentiamo ormai spesso parlare di “inverno”, “gelo”, “crisi” per descrivere l’andamento demografico e il progressivo aumento dell’età media nel nostro Paese. Mentre l’inversione della piramide generazionale inizia a materializzare i suoi effetti sul mercato del lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza, non c’è dubbio che la presenza della popolazione straniera abbia svolto negli ultimi anni un ruolo di vero e proprio ammortizzatore demografico. Tra il 2012 e il 2024, la popolazione con cittadinanza italiana è diminuita di 2,27 milioni di unità a fronte di un aumento della popolazione residente straniera di 1,10 milioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

