Chi costruisce l' Umbria? Il lavoro straniero regge l’edilizia ma senza casa non c’è integrazione
Il settore edile in Umbria si sostiene grazie al lavoro di operai stranieri, che spesso affrontano condizioni difficili. La mancanza di alloggi adeguati limita le possibilità di integrazione e crea tensioni tra i lavoratori. Negli ultimi mesi, molte imprese hanno riscontrato difficoltà nel trovare soluzioni abitative stabili, rallentando i cantieri e compromettendo la crescita del settore. La questione casa rimane quindi un elemento chiave per lo sviluppo locale.
Sentiamo ormai spesso parlare di “inverno”, “gelo”, “crisi” per descrivere l’andamento demografico e il progressivo aumento dell’età media nel nostro Paese. Mentre l’inversione della piramide generazionale inizia a materializzare i suoi effetti sul mercato del lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza, non c’è dubbio che la presenza della popolazione straniera abbia svolto negli ultimi anni un ruolo di vero e proprio ammortizzatore demografico. Tra il 2012 e il 2024, la popolazione con cittadinanza italiana è diminuita di 2,27 milioni di unità a fronte di un aumento della popolazione residente straniera di 1,10 milioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: La fame di manodopera: "Senza stranieri non vai avanti. Ma l’integrazione vera è lavoro"
Leggi anche: Struttura organizzativa e metodo: come si costruisce solidità nell’ediliziaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Costruzioni, l’analisi di Fillea-Cgil Umbria; Anci Umbria, Gori: Basta classifiche e algoritmi, il futuro dei territori si costruisce con visione, non con competizione; Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione estiva dal 29 marzo: più voli e quasi 600mila posti in vendita; Anci Umbria, Gori: Basta classifiche e algoritmi, il futuro dei territori si costruisce con visione.
Chi investe in brevetti green fa più fatturato: l’Umbria c’è ma può fare megliodi M.T. In Umbria l’innovazione green è presente ma con un’intensità ancora inferiore rispetto ai grandi poli manifatturieri del Nord, pur mostrando segnali di crescita coerenti con il quadro nazional ... umbria24.it
Panoramica del libro «Sepúlveda costruisce con la consueta maestria letteraria un mondo dove aiutare chi è in difficoltà è il valore supremo, dove lezione non trascurabile riesce a volare soltanto chi osa farlo . » Bruno Arpaia «Prometti che non mangerai l’uov - facebook.com facebook